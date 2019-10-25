Göller Ekspresi'nin yenilenen hattındaki ilk seferi için Isparta Garı'nda tören düzenlendi. Ekspresin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Isparta- İzmir hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

30 durakta yolcu alacak

İzmir Basmane Garı'ndan saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika.

Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

[Fotoğraf: DHA]

Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak. Isparta'daki hatta tren seferleri 10 yıl önce durdurulmuştu.

Asker selamı verildi

İlk sefer için düzenlenen tören alanına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan trenle geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık 2 kilometre vatman koltuğunda oturan Turhan, Isparta Garı'nda vatandaşları trenin içinden asker selamıyla karşıladı. Göller Ekspresi'ni görüntülemek isteyen vatandaşlar ise birbiriyle yarıştı.

Bakan Turhan Ege'nin kalbi İzmir ve güller şehri Isparta'yı birleştirmekten memnun olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Pekin- Londra arasında tren seferleri

Şehirlerin yanı sıra kıtaları birbirine bağladıklarını belirten Bakan Turhan, Orta Asya devletlerinin demir yolu yöneticilerinin bir araya gelerek, Pekin'den Londra'ya giden demir yolunun mutabakatını imzaladığını söyledi.

Turhan, 6 Kasım'da bu koridor üzerindeki yöneticilerle Çin'den kalkan treni Londra'ya uğurlayacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Göller Ekspresi'ni kullanacakların önceki yıllara göre aradaki farkı göreceklerini belirten Turhan, "Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasında yolcuların vazgeçilmezi olacak" dedi.

Bakan Turhan, bilet fiyatlarının 50 lira olacağını açıkladı.

Kaynak: DHA