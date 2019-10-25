Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 9 resim öğretmeni, okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması, duvarlara da eğitici resimler yapıyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği desteğiyle projeler yürüttüklerini söyledi.

Projelerle okulların birçok alanına dokunduklarını anlatan Atlı, özel eğitim öğrencilerinin daha düzenli ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullara 28 özel eğitim sınıfı kazandırdıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Proje 44 okulda uygulanacak

Türkiye'de en fazla zenginleştirilmiş kütüphaneye sahip ikinci ilçe olduklarını belirten Atlı, okulları fiziki bakımdan geliştirirken okul bahçelerini de daha güzel hale getirme çabası içerisine girdiklerini söyledi.

Bu kapsamında Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi"ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Atlı, proje kapsamında 37 ilkokul, 7 anaokulu olmak üzere 44 okulda çalışma yapmaya karar verdiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Atlı, Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak çalışan 9 resim öğretmeninin yer aldığı proje kapsamında 20 okulda, bahçelerde çizgi çalışması, duvarlarda da eğitici resimler yapıldığını belirtti.

"Anne ve babalarımızdan öğrendiğimiz ve oynadığımız oyunların unutulmamasını, bunları öğrencilerimizin de öğrenmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak istedik. Ayrıca, okulların duvarlarını güzelleştiriyoruz. Proje kapsamında resim öğretmenleri her gün belirlediğimiz okullarda çalışma yapıyor. Bu çalışmayla veli ve çocukların çok mutlu olduğunu gördük. Önce dezavantajlı okullarda yaptık. Geri dönüşleri olumlu olunca projeyi tüm okullarda uygulamaya karar verdik. Önce köy okullarında başladık, sonra bütün okullara yaydık."

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklar mutlu oluyor"

Projede yer alan resim öğretmenlerinden Leyla Tekin, proje kapsamında çalışma yapmaktan mutlu olduğunu, proje ile çocuklarla zaman geçirdiklerini belirtti.

Eğitici ve okulları güzelleştiren resimler yaptıklarını söyleyen Tekin, "Çocukların oynayabileceği alanlar yaratıyoruz. Çocuklar mutlu oluyor ve hemen oynamaya başlıyorlar. Öğrencileri geleneksel oyunlar ve eğitici resimlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Görmeyen öğrenciler görenlere soruyor

Çalışmanın yürütüldüğü Ali İhsan Arslan Görme Okulları Müdürü Ercan Akdoğan da güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Az da olsa gören öğrencilerimiz var. Görmeyen öğrencilerimiz de yapılan çalışmayı görüyor gibi hissediyor. Çocuklarda yorumlama becerisini geliştiriyor. Hiç görmeyen öğrenciler, gören öğrencilere soruyor. Resimleri birbirlerine aktarıyorlar. Olumlu yansımalarını görüyoruz."

Kaynak: AA