Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak isteyen Ağrılı gençler, anlamlı bir kampanya başlattı.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, Mehmetçiğe destek vermek için kurumun önünde "destek manavı" ismini verdikleri bir stant kurdu.

Türk bayrakları ve Mehmetçiğe destek mesajları içeren etiketlerle süsledikleri stantta meyve satan gençler, buradan sağlayacak geliri Mehmetçik Vakfına gönderecek.

[Fotoğraf: AA]

Gelirin tamamı Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Gençlik Merkezi Lideri Songül Umulgan, medyadan takip ettikleri Barış Pınarı Harekatı'nın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak Türk Silahlı Kuvvetlerine moral ve destek vermek istediklerini anlatan Umulgan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Gönüllülük Yılı' olarak belirledi. Biz de genç gönüllülerimizle bu çağrıya kulak vererek Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmak için kolları sıvadık. Kahraman askerlerimiz Barış Pınar Harekatı ile sınırlarımızın ötesinde destanlar yazdı. Bu harekatı medyadan takip eden gençlerimiz gerçekten çok gururlandı. Bu fikir onlardan çıktı aslında. Gördüğünüz gibi gençlik merkezimizin önünde 'destek manavı' ismini verdiğimiz bir stant kurduk. Buraya gelen ziyaretçilere ve kursiyerlere stanttaki meyvelerden satarak bir nebze de olsa askerlerimize destek vermek istedik. Buradan sağlanacak gelirin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Gönüllü gençlerden Yusuf Sami Doğan ise, Türk askerinin kahramanlıklarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Onlar devletimiz ve vatanımız için sınır ötesinde bu mücadeleyi veriyor. Onların sayesinde biz burada güven içerisinde yaşıyoruz ve rahat bir şekilde okulumuza gidip geliyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Kaynak: AA