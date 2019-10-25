Tunceli doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren Uzunçayır Baraj Gölü'nün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jet skiler de kentin turizm potansiyeline güç katıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, düzenlenen turlarla ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

[Fotoğraf: AA]

Su sporlarının vazgeçilmez adresi oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin, huzur, spor, kültür ve doğa sporlarıyla anılır hale geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Munzur ve Pülümür Çayı kıyıları hakikaten çok kötü durumdaydı. Bakımsız, bataklık ve koku yapan yerlerdi. Yine devletimizin destekleriyle buralara parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, iskeleler, seyir terasları, açık yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldı."

[Fotoğraf: AA]

"Artık huzur, kültür ve turizm şehri"

Sonel, Tunceli'nin turizm ve spor altyapısını desteklemek için doğa sporları ile su sporları merkezlerini açtıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uzunçayır Baraj Gölü'nde gezi teknesi, jet ski, gondol, sürat teknesi, kano gibi su sporları araçları bırakılarak günün her vaktinde halkın keyifli vakit geçirmesine olanak sağladıklarını anlatan Sonel, "Buraya gelen vatandaşlarımız, Tunceli'nin bu halini gördükten sonra 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk' diyorlar. Tunceli artık huzur şehri, kültür şehri, turizm şehri, tatil şehridir diyebiliriz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tunceli'ye gelen turist sayısının her geçen gün artığına dikkat çeken Sonel, şunları söyledi:

"Birkaç yıl öncesine kadar kente giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken ekim 2019 itibarıyla bu sayı 3 milyon 400 bine çıkmış durumda ve bu da mutluluk verici. Huzur olduğunda vatandaşlarımız geliyor, otellerde, kamu misafirhanelerinde yer yok. Vatandaşlarımız için öğrenci yurtlarımızı açtık. Şu an Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka. Su sporlarıyla ilgili bütün aktiviteler ilimizde en güzel şekilde yapılıyor. Bunun için diyoruz ki vatandaşlarımız gelsinler ve Tunceli'nin bu güzel doğasının tadını çıkarsınlar."

Kaynak: AA