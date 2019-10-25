Batman'da Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında, kültürel varlıkları koruma kurtarma çalışmaları ile baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserler, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan Hasankeyf Müzesi'nde sergileniyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin ardından İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Er-Rızk Camii minaresi, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camileri de başarıyla taşındı.

[Fotoğraf: AA]

Hasankeyf'te baraj sahasında kalan yöredeki türbe ve zaviyelerin de nakil çalışmaları başladı.

Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesinin taşındığı Arkeopark alanında çevre düzenlemesi tamamlandı.

O süreçte Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına İmam Abdullah'ın naaşı da yeni yerindeki türbeye Batman Müzesi Müdürü Şeyhmus Genç, din adamları ve arkeologlar gözetiminde dualarla taşındı.

[Fotoğraf: AA]

Dualarla nakledildi

Hasankeyf imam hatibi Abdulhalim İnanç, İmam Abdullah'ın Hz Muhammed'in soyundan geldiğini belirtti.

"İmam Abdullah'ın soyu Peygamber Efendimize dayanıyor. Hz. Ali'nin torunu. Zamanında buraya irşad için gelmiş, burada metfun bulunuyor" diyen İnanç, yeni yerine definin dualarla, dini vecibeler gözetilerek yapıldığını anlattı.

İnanç, İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi'nin, çevresindeki 400 mezarla yeni yerine taşındığını söyleyerek, "Bugün de İmam Abdullah'ın naaşını dualarla yeni yerine defnettik. Rabbim rahmetiyle onlara da bizlere de muamele eylesin" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Eski yerinden 50 metre yükseklikte, 1 kilometre uzaklıkta"

Taşıyıcı firma yetkilisi arkeolog Veysel Yılmaz ise İmam Abdullah'ın naaşının defnedilmesiyle 2018 yılında başlayan bu taşıma sürecinin tamamlandığını belirtti.

Türbenin ziyarete açık olacağını ifade eden Yılmaz, "İmam Abdullah'ın naaşının eski yerinden 50 metre yükseklikte ve 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine nakil işlemi böylece tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Baraj gölü sahasından çıkarılacak Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbelerinin de önümüzdeki süreçte nakil çalışmaları gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA