Yaşam
Kaçak karaca avına 16 bin 500 TL ceza25 Ekim 2019 Cuma 11:22 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 11:54
Çanakkale'de kaçak karaca avı yapan 4 kişiye 16 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Kontrol ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Karaburunlar mevkisinde kaçak karaca avı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, bölgede kaçak karaca avı yapan 4 kişiyi yakaladı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaçak av sırasında kullanılan 3 av tüfeği de ele geçirildi. 4 kaçak avcıya toplam 16 bin 500 TL para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
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