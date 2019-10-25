Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Kontrol ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Karaburunlar mevkisinde kaçak karaca avı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, bölgede kaçak karaca avı yapan 4 kişiyi yakaladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaçak av sırasında kullanılan 3 av tüfeği de ele geçirildi. 4 kaçak avcıya toplam 16 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA