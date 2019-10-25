Dünyanın dört bir yanından festivale katılan 40 sanatçı, Danimarka'nın batısında bulunan sahilde robot temalı kumdan heykeller yaptı.

200 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde bir kum heykel duvarı oluşturan sanatçılar, Sondervig Kum Heykel Festivali'nde bir araya geldi. Organizatörlere göre yapılan çalışma, 2019'da yapılan en uzun heykel duvarıydı.

Bütün yaz devam eden festival, başta Almanya ve Norveç olmak üzere çok sayıda ülkeden 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalde tema her yıl değişiyor. Gelecek sene tema "Orta Çağ" olacak.

Kaynak: Reuters