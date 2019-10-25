Bir grup bilim insanı tarafından, sırt bölgesi genel olarak kül renginde olanve Osmanlı engereği olarak bilinen türün yeni bir alt türü Antalya Geyik Dağları'nda keşfedildi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Ayaz, yeni alt tür çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Yürüttükleri çalışmaların bilimsel bir dergide yayımlandığını vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu yeni tanımlanan engereği, daha önce Osmanlı engereğinin bir alt türünün tanımlandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin yüksek kesimlerinde keşfettik. Tespit edilen bu yeni alt türe 'Varol'un Şeritli Engereği - Montivipera xanthina varoli' adı verildi."

"Alt tür gelecekte zarar görebilir"

Dünyada yaklaşık 4 bin yılan türünün yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, Türkiye'de zehirsiz 60'a yakın yılan türünün dağılım gösterdiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ayaz, "Anadolu, 15'i aşkın engerek türüne ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki engerekler zehirli olmaları nedeniyle öldürülüyor. Bu tür gelecekte zarar görebilir. İnsanlarla ortak bir besini olmayan ve yakalanmaya çalışılmadığında zararı dokunmayan bu yeni yılanın, ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğine dahil olmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA