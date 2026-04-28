Dünya
AA 28.04.2026 23:58

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarında 2 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskın ve saldırılarda bir Filistinli ve oğlu yaralandı, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El-Halil kentinin güneyinde bulunan Zahiriye beldesindeki Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Söz konusu İsraillilerin, Ahmed Osman el-Samamra ve oğlu Yusuf'u sopalar ve tüfek dipçikleriyle saldırarak, yaraladıkları kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusu El Halil kentinin Harsa köyünün girişinde bir askeri kontrol noktası kurduğu ve 2 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Tubas şehrindeki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Akabe beldesinden iki genci sorguya çağırdıktan sonra gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan yerel bir kaynağa göre, İsrail ordusu Beytüllahim kentinin batı kırsalının girişine, askeri kontrol noktası kurdu. İsrail askerleri araçları durdurarak arama yaptı.

İsrail ordusu, Ramallah kentindeki Mugayir köyüne giden yolda kurduğu kontrol noktasında bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
SON HABERLER
23:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
23:37
İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
23:18
BM: Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişleri yüzde 95,3 azaldı
22:59
Fahiş site aidatlarının önüne geçilecek düzenleme Meclis gündeminde
22:58
Eski Almanya Cumhurbaşkanı: Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla
22:27
Kayseri'de kamyon ile işçi servisi çarpıştı
Gazze'de haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Gazze'de haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
Otomobilin altında kalan kadın sağ kurtuldu
