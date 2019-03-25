İlçeye bağıl Üçkaya köyü kırsalında bulunan yaban nergisleri vatandaşın ilgi odağı oldu. Ters lalenin yanı sıra yaban nergisi olarak da bölgede kendini göstermeye başladı.

Yıllardır bölgede yetişen nergis çiçeklerinin varlığından sadece ilçe sakinleri haberdar iken çiçeklerden Adıyaman il merkezi ve çevre illerinin de haberdar olmasıyla bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

Sarı beyaz renkleri ve baş döndürücü kokusu ile dikkat çeken nergis çiçekleri, her yıl 2 aylık bir dönemde yetişiyor. Nergisler, sadece Gerger’de değil Urfa, Malatya’ya kadar olan çevre ilçelerden de rağbet görüyor. Adıyaman merkezden gelen üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman Fotoğraf Yolcuları adlı fotoğraf grubu da bölgeye ziyaretlerde bulundu.

Bölgeyi gelecek yıllarda daha çok yerli turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA