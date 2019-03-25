Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Afyonkarahisar'da yeni bir bitki türü keşfedildi.

Keşfedilen endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a atfen "Bolanthus Aziz-Sancarii" ismi verildi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yaygınlaşıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, ilaç üretiminden tedaviye kadar artık modern tıpla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında çok sayıda araştırma yapıldığını anlatan Doğan, yurt içi ve dışında farklı bitkiler ile sülük gibi bazı hayvan türlerinin hastalıkların tedavisindeki etkisinin incelendiğini belirtti.

Bitki ilk kez bilimsel olarak tanımlandı

Doğan, üniversitelerindeki "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi"nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bitki türüne Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verildiğini hatırlattı.

Halk arasında "havalotu" denilen, "bolanthus" cinsine ait endemik bir tür olan bitkinin daha önce bilimsel tanımlamasının yapılmadığını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Bu bitki, Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç başkanlığındaki ekip tarafından ilk kez bilimsel olarak tanımlanmıştı."

"TÜBİTAK projemiz başlatılacak"

Prof. Dr. Doğan, bitkinin halk arasında daha çok yara tedavisinde kullanıldığını belirtti.

Doğan, bitkinin, yara tedavisi başta olmak üzere farklı sağlık sorunlarına şifa olup olamayacağına ilişkin başlatılan araştırmanın tamamlanmak üzere olduğunu anlattı.

"Bu alanda araştırma yapan öğretim üyelerimizin çalışmaları neticelenmek üzere. Bu bitkinin içindeki etken maddelerin ayrıştırılması ve bunların ilaç olarak kullanılmasına yönelik de üniversitemizle birlikte yürütülecek TÜBİTAK projemiz başlatılacak. En kısa zamanda resmi başvuru sunulacak."

Araştırmanın başkanlığını yürüten Doç. Dr. Murat Koç da, "Araştırılan bitkinin ilaç olma yolunda potansiyeli yüksek. Kesin sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: AA