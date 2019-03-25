Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uçuş için gelen paraşüt pilotlarına ev sahipliği yaparken, son yıllarda Milas ilçesindeki Alatepe uçuş parkuru da ziyaretçilerini ilgi odağı haline geldi.

Yamaç paraşütü yapan sporcular ve adrenalin tutkunları, Ören Mahallesinde doğayla iç içe bir tırmanışın ardından 650 metre yükseklikteki Alatepe'ye ulaşarak, maviyle yeşili kucaklayan Gökova Körfezi'nin muhteşem manzarasına atlayış gerçekleştiriyor.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, paraşütle uzun süre havada kalma imkanı veren ve yıl boyu uygun hava koşulları sunan Alatepe parkurunda, uluslararası yamaç paraşütü müsabakalarının yapılabildiğini söyledi.

Arslan, Alatepe, atlayış noktasına hem asfalt yoldan araçlarla hem de yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe ulaşılabildiğini de belirtti.

Eşsiz bir manzaraya sahip

Alatepe'ye çıkarken tarihi Karia Yolu ile kesişen yürüyüş rotasında, kaya mezarlarının ve endemik bitki türlerinin görülebildiğini anlatan Arslan, "Alatepe parkuru, tırmanarak idman yaptıktan sonra atlayış yapmak isteyen paraşütçülere, adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere alternatif bir destinasyon sunuyor. Asfalt yolla da ulaşımı bulunan Alatepe, yaklaşık 5 kilometrelik keyifli bir tırmanışın ardından eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakıyor" dedi.

Ören Mahallesinin turizm açısından farklı olanaklar sunduğuna dikkat çeken Eren Arslan, şunları söyledi:

"Ören'e gelen yerli ve yabancı turistlerimiz, yamaç paraşütünün yanı sıra yüzme, dalış, doğa yürüyüşü gibi alanlarda da spor yapabilir. Ören'in taze deniz ürünlerinden ve zeytinyağlılardan oluşan zengin yöre mutfağı da gastronomi turizmi açısından özel lezzetler sunuyor. Farklı turizm değerlerini bünyesinde barındıran Ören, bu potansiyeliyle dört mevsim turistlerden ilgi görüyor."

"Yılda 5 bin atlayış yapılıyor"

"Küçük Ölüdeniz" olarak anılan 650 metre yüksekliğindeki Alatepe'den, yılda yaklaşık 5 bin atlayış yapıldığını vurgulayan Ören Doğa Sporları Derneği (ÖRDOS) Kulübü Başkanı Ayhan Öztürk de şöyle konuştu:

"Güney cepheden esen rüzgarla, Gökova Körfezi'ne atlıyoruz. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarıp düz uçuş yapılabilir. Bizim bu yönden büyük avantajlarımız var. Alatepe yılın 12 ayı uçuşa müsaade ediyor. Sadece yaz aylarında öğleden sonra sert rüzgar olabiliyor. Buraya akrobasi pilotları idman yapmaya gelir. Bazı firmalar da kanat çekimlerini yapmak için gelirler. Burası tırman-uç olarak nadir tepelerden biridir. Biz de paraşütlerimizi sırtımıza alırız, sabah erken saatlerde tepeye tırmanır ve yukarıdan atlarız."

Kaynak: AA