Tüm dünyayı saran pandemi süreci kuşkusuz birçok sektörü olumsuz etkiledi.

Özellikle kafe, lokanta, restoran gibi yiyecek içecek sektöründeki mekanlar kısıtlamalar nedeniyle paket servis hizmetine yöneldi.

Dışarıdan yemek servisi istemeyenler ise temel gıda ihtiyaçları için market ve semt pazarlarına yöneldi.

Kış aylarının gelmesiyle de özellikle deniz ürünleri yoğun ilgi görmeye başladı.

7/24 hareketli

16 milyon nüfusa sahip olan İstanbul’un deniz ürünleri ihtiyaçları Büyükçekmece’de bulunan Su Ürünleri Hali’nden karşılanıyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin kara sularında bulunan neredeyse bütün deniz canlılarını bu halde görmek mümkün.

Hareketin bir an bile eksik olmadığı su ürünleri halinde asıl yoğunluk ise gece yarısından sonra başlıyor.

İstanbul ve çevresinde “Vira bismillah” diyerek denizlere açılan balıkçılar, mavi sulardaki emeklerinin karşılığını alabilmek için her gün bu halin yolunu tutuyor.

Martılar da balıkçıların yolunu gözlüyor

Halde balıkçıların denizlerden dönmesinin yolunu gözleyenler de bulunuyor elbette.

Pazarcılar, market ve restoran sahipleri ile birlikte martılar da hale gelecek balıklardan rızkını çıkarmanın telaşında.

Hale gelen çeşit çeşit balık kasaları gecenin karanlığı ile açılmaya başlarken, balıkçılar ile işletme sahiplerinin sıkı pazarlıkları gün ağırana kadar devam ediyor.

Balığın en iyisini ve en ucuzunu almak için birbirleri ile yarışan işletme sahipleri, kasalarca balığı İstanbullulara ulaştırmak için sabah saatlerinde tezgahlarına ve restoranlarına doğru yola koyuluyor.

Balığa ilgi arttı

Kemal Koca gecenin bir karanlığında İstanbul’un Anadolu yakasından Büyükçekmece’ye gelen balıkçılardan.

Koca, bu yıl balık satışlarından memnun olduğunu söylüyor.

Pandemi sürecinin balığa talebi artırdığını belirten Kemal Koca, tüketicilerin doğal ve organik ürünlerin en başında gelen balığa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sadece hafta sonu kısıtlamalarında vatandaşın sokağa çıkamaması nedeniyle bir olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen Koca, zorlu süreci ülke olarak en kısa zamanda atlatmayı diliyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu