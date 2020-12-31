Kazları, tavukları, kedileri ve köpekleriyle ilgilenerek günlerini geçiren aile köy ortamında tabiatla iç içe ve virüsten uzak bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uzun yıllar boyunca Zonguldak kent merkezinde yaşam süren Ünal ailesi biri gemi kaptanı diğer ise turizmci olan çocuklarının doğa ile iç içe bir yaşam sürdürme istekleri üzerine Bartın’ın Ulugeçitkadı köyüne yerleşti.

Doğa ile iç içe bir yaşam

Satın aldıkları 15 dönüm arazi üzerine sera, tavuk ve kaz kümesleri kuran aile yorucu ve stresli kent hayatını geride bırakırken üç yıldır doğal bir yaşam sürmenin keyfini çıkarıyor.

Seralarında sebze yetiştiren aile arazilerinde yüzlerce kaz ve tavuğa bakmaya başladı. Köydeki yaşamlarını her geçen gün genişleten aile market ihtiyaçları dışında her türlü ihtiyaçlarını doğadan karşılıyor.

Yeni yaşamlarını tabiatla bütünleşmiş ve virüsten uzak bir ortamda sürdüren Ünal ailesi kentten köye göç etmek isteyenler içinde örnek oluyor.

"Her şeyi kendimiz yapıyoruz"

50 yaşındaki anne Yurdanur Ünal doğal bir yaşam için köye yerleştiklerini belirterek, "Artık doğal yemeği düşündük kendimiz üretip kendimiz yiyelim dedik. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çocuklarımda istedi zaten. O yüzden böyle bir yaşamı seçtik. Şu an çok güzel, temiz hava. Kendimiz ne yediğimizi biliyoruz. Sessiz sakin" dedi.

"Doğayı sevdiğimiz için buraya geldik"

Yıllarca balıkçılık yapan ve çocuklarının isteği üzerine köye yerleşen 57 yaşındaki Coşkun Ünal da köy yaşantısını sevdiklerini söyleyip, "Doğayı sevdiğimiz için buraya geldik. Hayvanları sevdiğimiz için. Burada ilk etapta bunun ekonomisini düşünmedik ama burada yaşamak içinde bir ekonomi gerekli. Onun içinde tavuklarımız kazlarımız meyve bahçesi yaptık. Tabi bu kısa süreçte ekonomi getirmeyecek ama biz bu yaşantıyı seviyoruz" dedi.