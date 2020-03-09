Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köy okulunun maskotu haline gelen ve yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle tedavi için getirildiği Ankara'da kurtarılamayan Fındık'ın ölümü üzüntüye neden oldu.

Fındık'ın giydiği önlük okulun bahçesindeki kulübesine asıldı.

[Türkiye, fındığı öğrenci üniformasıyla çekilen bu fotoğrafıyla tanımıştı Fotoğraf: DHA]

"O bizim okulumuzun maskotuydu"

Sabah okula gelen öğrenciler Fındık'ın öldüğünü haberlerden duyduklarını belirterek, "Onu çok seviyorduk. Öğretmenimizi aradık. Fındık'ın öldüğünü söyledi. Öğretmenimiz de bize 'Sabah biz bu konuyu hep beraber konuşacağız' dedi. Onu biz çok seviyorduk. Onunla birlikte oyun oynuyorduk, top oynuyorduk. Yemek veriyorduk. Onunla ders yapıyorduk. 'Gel pisi pisi' kitabını okuyorduk. O bizim okulumuzun maskotu olmuştu" dediler.

[Fotoğraf: AA]

Fındık'ın cansız bedeninin akşam saatlerinde kente geleceği ve ilçede gömüleceği öğrenildi.