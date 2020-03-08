Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde komşu olan 15 Yörük kadın, kış aylarında düzenledikleri çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.

Deniz seviyesindeki evlerinden 2 bin metre yükseklikteki Davraz Kayak Merkezi'ne kiraladıkları minibüsle gelen kadınlar, hem eğlendi hem de neşeleriyle eğlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Yan yana dizilerek "Haydi şalvarlı kayak timi. Kaymaya başlıyoruz" diyerek birlikte kızak kayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kadınların kızakla yaşadığı keyifli anlar, tatilcilerin de ilgisini çekti.

Kadınlar, ufak kazalar geçirseler de aynı heyecanla kaymaya devam etti.

"Kışın stres atmak için bu tür etkinliklerle eğleniyoruz"

Kadınlardan 36 yaşındaki Emine Yiğit, kış aylarında yaylalara çıkınca kar görebildiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla bir araya gelerek kızak keyfi yaptıklarını belirten Yiğit, "Servis tutup Davraz'a geldik. Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliğe çıkmak bizi mutlu etti. Stres atmaya geldik. Yaylada kar görüyoruz ancak orada böyle kayak yapacak alan yok" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ev kadını Nuriye Karatepe ise kızak kaymanın keyif verici olduğunu anlattı.

Eşlerinin çalıştığı için gelemediğini anlatan Karatepe, "Eşlerimiz çalışıyor biz geziyoruz. Yazın otellerde, seralarda çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz, kışın ise stres atmak için bu tür etkinliklerle eğleniyoruz. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçirdik" dedi.