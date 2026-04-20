Selde mahsur kalan çobanı ekipler kurtardı

Bölgede aniden bastıran sağanak derelerin taşmasına ve arazilerin su altında kalmasına neden oldu. Bu sırada hayvanlarını otlatan bir çoban, çevresini saran sel suları nedeniyle güvenli bölgeye geçemeyerek mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına ve akıntının şiddetine rağmen kurtarma ekipleri çobana ulaştı.

Tahliye edilen çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.