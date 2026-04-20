Açık 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.04.2026 23:16

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalanmasının ardından 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Milli uçak gemisi gelecek yıl mavi sularla buluşmaya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
Selde mahsur kalan çobanı ekipler kurtardı
00:07
İşgalci İsrail'den, Lübnan'da evlerine dönmek isteyen silahsız sivillere ateş açma emri
23:34
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Onlar İran’ın teslim olmasını istiyor
23:33
Pentagon: ABD ile İran arasındaki çatışmalarda 415 ABD askeri yaralandı
23:31
Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı
23:02
BM: Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana en az 227 çocuk hayatını kaybetti
ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Rafi Nia Sinagogu'nu görüntülendi
ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Rafi Nia Sinagogu'nu görüntülendi
FOTO FOKUS
Hatalı sollama yapan araç tırla çarpıştı
Hatalı sollama yapan araç tırla çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ