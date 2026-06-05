Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.