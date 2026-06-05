Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı

Yapay zeka ajanları ve botlardan kaynaklanan web sitesi trafiği, internet tarihinde ilk kez insan kaynaklı trafiği geride bıraktı.

Beklenenden daha erken gerçekleşen bu dönüm noktası, yapay zekanın hızlı ilerleyişini ve internet üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

En büyük internet barındırma servislerinden biri olan Cloudflare'in kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Prince, perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu durum tahmin ettiğimden çok daha hızlı gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Prince, bu kırılmanın 2027 yılının sonlarında ya da en erken aynı yılın başlarında yaşanacağını öngördüğünü belirterek, "Ancak otonom ajan trafiği o kadar hızlı büyüyor ki botlar, internet tarihinde ilk kez çevrim içi insan trafiğini geçmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet trafiğindeki bu yükseliş, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan üst düzey programlar ve verilerle iş birliği yapan otonom yapay zeka ajanlarının hızla yaygınlaşmasına bağlanıyor.

Cloudflare verilerine göre, web isteklerinin yüzde 57,4'ü botlar tarafından başlatılırken, insanların payı yüzde 42,6'ya geriledi.

İnsanlar bir satın alma işlemi yapmadan önce ortalama beş web sitesine göz atarken, bir yapay zeka servisinin 5 bin web sitesini tarayabildiği belirtiliyor.

Ajan ve bot aktivitesinin insan faaliyetlerini tam olarak hangi gün geride bıraktığı net bilinmiyor. Prince, verilerin ve grafiklerin biraz karmaşık olduğunu ancak artık net bir şekilde diğer tarafa geçildiğini ifade etti.

NBC News'e verdiği röportajda, internetteki insan dışı trafiğin büyüme hızından dolayı "hâlâ şaşkın" olduğunu söyleyen Prince, bu durumun geniş kapsamlı etkileri olabileceğini açıkladı.

Ölü internet teorisi tartışması

Web trafiğindeki bu değişim, internetin bir gün tamamen birbiriyle etkileşime giren botlardan oluşacağını, insanların ve ürettikleri içeriklerin önemsizleşeceğini savunan "ölü internet teorisini" yeniden gündeme getirdi.

Ancak Prince, yapay zekanın artan kabiliyetlerinin bu teoriyi aslında haksız çıkardığını savundu. Prince, "Bu durumun ölü internet teorisini kanıtladığını söyleyen pek çok kişi var. Bence bu yaklaşım pek çok açıdan yanlış. Bu ajanları ve içerikleri üretmek için artık bir web tasarımcısı olmanıza veya programlama bilmenize gerek yok. Yapay zeka, çok daha geniş bir kitleye içerik üretme imkanı tanıdı." dedi.

İnternetin iş modeli değişebilir

Bot trafiğindeki artış, internetin mevcut iş modellerinin gelecekte nasıl işleyeceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Prince, bu duruma gerekçe olarak "botların reklamlara tıklamamasını" gösterdi.

İnternet iş modelini yeniden yapılandırmanın bir yolunun, dijital kullanıcıların içeriklerine erişim için botlardan ücret talep etmek olabileceğini belirten Prince, bu modelin etkili ve doğru bir şekilde uygulanması halinde "internet için bir altın çağın eşiğinde olunabileceğini" ifade etti.

Prince, böyle bir modelin interneti insanlar için yeniden tamamen ücretsiz hale getirebileceğini de sözlerine ekledi.