200 bin dolar değerinde 100 binden fazla hamam böceği yakalandı

Biyogüvenlik yetkilileri, piyasa değeri 200 bin doları bulan hayvanları, eyaletin orta batısındaki Bathurst kentinde faaliyet gösteren bir üreticide ele geçirdi.

Ele geçirilen türler arasında Dubia hamam böcekleri ile dünyanın en büyük hamam böceği türlerinden biri olan Madagaskar tıslayan hamam böcekleri yer alıyor.

Bu operasyon, Avustralya'da yasa dışı egzotik omurgasızlara yönelik gerçekleştirilen en büyük el koyma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Federal Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu hamam böceklerinin ülkeye yasa dışı yollarla sokulması nedeniyle, nasıl elde edilmiş olursa olsun bulundurulmasının, üretilmesinin veya satılmasının yasal olmadığı vurgulandı.

Egzotik hamam böceklerinin çevresel risk değerlendirmesinden geçmediği, Avustralya'da bulunmalarının hastalık yayabileceği, yerli yaban hayatına ve tarıma zarar verebileceği ifade edildi.

İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı sözcüsü, "Avustralya'nın benzersiz biyoçeşitliliğini koruma görevimizi ve ulusal çevre yasalarının ihlalini çok ciddiye alıyoruz. Egzotik hamam böceklerinin yasa dışı üretildiğini ve ticaretinin yapıldığını görüyoruz; bu doğrultuda evcil hayvan işletmelerini ve sahiplerini uyarıyoruz." dedi.

Sürüngen sahiplerine yasal alternatif çağrısı

Ele geçirilen hamam böceklerinin, sürüngenlere yem olarak kullanılmak üzere evcil hayvan pazarına sunulmasının planlandığı tahmin ediliyor. Dubia hamam böcekleri; esaret altındaki sürüngenlerin yanı sıra kurbağalar ve bazı balıklar için de popüler bir besin kaynağı olarak biliniyor.

Bakanlık sözcüsü, Dubia hamam böceklerini yem olarak kullanan sürüngen sahiplerini, cırcır böcekleri ve odun böcekleri gibi yasal alternatiflere yönelmeye çağırdı. Istilacı Türler Konseyi Politika Direktörü Dr. Carol Booth da gelişmeyi "şok edici bir keşif" olarak nitelendirerek yetkilileri tebrik etti.

Booth, bu durumun büyük bir biyogüvenlik riski oluşturduğunu, yabancı hamam böceklerinin doğaya karışarak yerli türleri tehdit edebileceğini ve yeni hastalıklar getirebileceğini belirtti.

Avustralya'nın 500'den fazla tanımlanmış türle zengin bir yerli hamam böceği faunasına sahip olduğunu hatırlatan Booth, Bathurst'teki baskında ortaya çıkan yasa dışı üretimin boyutunun, kara borsanın büyüklüğü konusunda ciddi endişeler doğurduğunu sözlerine ekledi.

Booth ayrıca, Avustralya hukuk sisteminin yasa dışı yaban hayatı vakalarını daha ciddiye alması ve soruşturmalar için kurumlara daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

Egzotik omurgasızları evcil hayvan olarak besleme yönündeki küresel trendin büyüdüğüne dikkat çeken Booth, biyogüvenlik otoritelerinin bu yeni hatlara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yeni Güney Galler Birincil Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, el konulan hamam böceklerinin itlaf edilmesi ve imhası sürecini yönetiyor.