Uyuşturucuyu klozete döktü, sifon çalışmayınca yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, M.R.C'nin (38) uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan ekipleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Takip edildiğini anlayınca yol üzerindeki bir iş yerinin tuvaletine sığınan M.R.C, yanındaki uyuşturucu maddeleri klozete dökerek imha etmek istedi.

Klozetin sifonunun arızalı olması sebebiyle maddeleri gönderemeyen şüpheli, arkasından içeri giren narkotik polislerince suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede klozette ve şüphelinin üzerinde 17 gram sentetik kannabinoid, 11,80 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ile farklı paketlerde toplam 4,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ise 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.