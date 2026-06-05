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Ekonomi
AA 05.06.2026 00:48

Adalet Bakanlığı'na 900 sözleşmeli icra katibi alınacak

Adalet Bakanlığının icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı'na 900 sözleşmeli icra katibi alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İlana göre, Bakanlığın yetki verdiği Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 900 sözleşmeli icra katibi alınacak.

Bu kapsamda uygulanacak sınavlara, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

Son başvuru 22 Haziran

Başvurular, 7-22 Haziran'da son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

KPSS-2024'te alınan puanlar esas olmak kaydıyla, KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak, yetki verilen her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağırılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16-20 Temmuz'da sınav yapan komisyonların internet sitesinde yayımlanacak.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecek. Adalet Komisyonlarınca oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacak.

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