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Türkiye
DHA 05.06.2026 02:43

Eskişehir'de servis aracı devrildi: 7 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı işçi servisinin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de servis aracı devrildi: 7 yaralı

Kaza, Vadişehir Mahallesi Adalet Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Şıkalan'ın kullandığı otomobil, Seher Durusu yönetimindeki işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada servis minibüsü şoförü Seher Durusu ile araçta bulunan Aylin Ülker, Gülşen Talay, Ayşe Bayrak ile otomobilde bulunan sürücü Hakan Şıkalan, Çiğdem Şıkalan ve Hasan Kerem Şıkalan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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