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Türkiye
İHA 04.06.2026 21:57

Mersin'de yaban keçisi vuran 2 kişiye 981 bin 708 lira ceza

Mersin'in Silifke ilçesinde yaban keçisi vuran 2 kişiye yasa dışı avcılıktan 981 bin 708 lira idari para cezası kesildi.

Mersin'de yaban keçisi vuran 2 kişiye 981 bin 708 lira ceza
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Silifke ilçe kırsalında yapılan çalışmada, yasa dışı avlanan 2 kişinin yaban keçisi vurduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslara 981 bin 708 lira para cezası ve tazminat uygulandı. Ayrıca şahıslar tarafından kullanılan ekipmalara el konuldu.

DKMP'den yapılan açıklamada, "Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere aktarmak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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