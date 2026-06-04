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Kültür-Sanat
TRT Haber 04.06.2026 20:54

Aksaray'da Türk Mutfağı Haftası coşkuyla kutlandı

“Bir Sofrada Miras” temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Aksaray’da kortej yürüyüşü ve Zinciriye Medresesi’ndeki tanıtım programlarıyla gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aksaray'da Türk Mutfağı Haftası coşkuyla kutlandı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Aksaray’da gerçekleştirilen etkinliklerde, Selçuklu Külliyesi Camii önünden saat 11.00'de başlayan kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Alpay Arıbaş, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programı ise saat 13.00’te Zinciriye Medresesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programda Aksaray'a özgü tatlılar, içecekler ve yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ülke genelinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın 2026 yılı teması "Bir Sofrada Miras" olarak belirlendi. Tema kapsamında Türk mutfağının yalnızca yemeklerden oluşmadığı, aynı zamanda yaşayan, paylaşılan ve nesilden nesile aktarılan önemli bir kültürel miras olduğu vurgulandı.

Aksaray'da Türk Mutfağı Haftası coşkuyla kutlandı

Yüzyıllar boyunca farklı dönemler, yaşam biçimleri ve kültürel etkileşimlerle şekillenen Türk mutfağının; pişirme teknikleri, geleneksel üretim yöntemleri, sofra adabı, paylaşım kültürü ve toplumsal ritüelleriyle ortak hafızanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Etkinliklerde Türk mutfağını kültürel miras perspektifiyle ele almak, Anadolu'nun çok katmanlı gastronomi kültürüne dikkat çekmek, yerel gastronomi değerlerinin görünürlüğünü artırmak ve Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amaçlandı.

Aksaray’ın coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı

Zinciriye Medresesi'nde kurulan stantlarda Aksaray'ın coğrafi işaretli ürünleri, yerel lezzetleri ve geleneksel tarifleri ziyaretçilere tanıtıldı. Program kapsamında ayrıca fotoğraf sergisi, Aksaray’ın gastronomi kültürü sunumları, ilçelere özgü geleneksel lezzetlerin tanıtımı, Selçuklu Mutfağı ve Bey Yemeği sunumları gerçekleştirildi.

Programda konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, Türk Mutfağı Haftası'nın Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Vali Duru, "Bugün tarihi bir mekân olan Zinciriye Medresesi'nde Aksaray'ımızın kadim kültürünün önemli parçalarından olan coğrafi işaretli yiyeceklerimizi stantlarda tanıtıyoruz. Bu mutfak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için valilik, belediyeler, üniversite ve diğer paydaşlarımızla birlikte gayret sarf ediyoruz" dedi.

Aksaray'ın Kapadokya bölgesinin önemli bir parçasını bünyesinde barındırdığını ifade eden Duru, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentte yöresel lezzetlerin tanıtımına büyük önem verdiklerini söyledi. Duru, Aksaray’ın coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra zengin mutfak kültürünü de daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle Aksaray'ın gastronomi değerleri tanıtılırken, kadim mutfak mirasının gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlandı. 

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