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Türkiye
AA 05.06.2026 00:29

Sivas'taki trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'taki trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta Özkan Ş.'nin kullandığı otomobil, kent merkezine bağlı Çeltek köyü mevkisinde Musa B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Musa B. ve Özkan Ş. ile yanında bulunan eşi Ayşe Ş. hayatını kaybetti. Çiftin çocukları M.Ş. ve B.Ş. ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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