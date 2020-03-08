Duvarları büyük bir acının tanığı... Osmanlı-Rus Harbi'nde yaşananlar Kars'taki tabyada yaşatılıyor. 500 asker şehit düştü ve adı "kanlı tabya" olarak anılmaya başlandı. Restore edilen tabya, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne dönüştürüldü.

Müzenin en büyük özelliği interaktif olması. Son 150 yılda yaşananlar, tarihi kanıtlar ve canlandırmalarla ziyaretçilere aktarılıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye ilgisi yoğun. 2019'da müzeyi gezen kişi sayısı 102 bin 315.