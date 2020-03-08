Güçlüler ve cesurlar. Onlar polis özel harekatın kadın gücü.

En büyük motivasyonları vatan sevgisi. Her görevleri birbirinden zor. Silahlar ağır, arazi ise çetin.

Arazi, harita okuma, dağcılık gibi eğitimler alıyorlar. Verilen her görevi layıkıyla yerine getiriyorlar.

Bazen meskun bir mahale, bazen kaçırılan bir uçağa operasyon düzenliyorlar. Her türlü yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda da yer alıyorlar.

Türk Polis Teşkilatı'nın bir parçası olmaktan ve vatana hizmet etmekten gururlular.

Özel harekatta kadın polis olmanın da özel bir şartı yok. Tamamen gönüllük esasına bağlı. Eğitim ve sınavlardan geçen herkes bu görevi yapabiliyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera-Drone: İhsan Kırkbeşoğlu