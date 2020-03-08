Artvinli Özşeker ailesinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Baba Taner Özşeker de kanser hastası.

48 yaşındaki Melice Özşeker ise hem yuvasını çekip çeviriyor hem eşi ve çocuklarını hayata bağlıyor.

Fedakar kadın, "Yaşamayı sevdiğim için yaşatmayı seviyorum" diyor. Sıkıntılarını okuduğu dualarla aşıyor. Yeri geliyor en büyük yardımcısı da 10 yaşındaki kızı oluyor. Karamsarlığı aklına getirmeyen Melice anne herşeye rağmen geleceğe umutla bakıyor.