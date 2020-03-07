Denizlerin sevimli hayvanları Akdeniz fokları, Antalya ve Muğla'da görüntülendi.

Kaş'ta marinanın iskelesinde demirli yatların ve teknelerin arasındaki fok, meraklı bakışlara aldırmadı, rotasını değiştirmedi.

Bir süre aynı yönde sakince yüzdü, sonra gözden kayboldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bodrum'u mesken tutan bir başka fok ise marinanın maskotu haline geldi.

Su yüzeyine yakın bir mesafede yüzdü, marinanın iskelesinde demirli bir teknenin altından geçti, sonra da maviliklere daldı.