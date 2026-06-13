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Ekonomi
AA 13.06.2026 12:00

KDK: Mesai dışındaki eğitimler fazla çalışma sayılmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak değerlendirilerek personele izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK: Mesai dışındaki eğitimler fazla çalışma sayılmalı

KDK'nın kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı.

Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ya başvurdu.

Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.

Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.

Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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