Dijital ortamlarda paylaşılan kişisel bilgilerin güvenlikleri için tehlikeli olduğunu öğrendiler. Nasıl önlem almaları gerektiği konusunda bilgilendiler. Çocuklara, kişisel verilerini korumanın yolları Rafadan Tayfa karakterleri ile anlatıldı.

Göbeklitepe filmi ile çocuklara tarih sevgisi aşılayan TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri bu kez çocukları internet konusunda uyardı.

"Veri Tayfa" etkinlikleri, Kişisel Verileri Korumu Kurumunun öncülüğünde düzenlendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verilerin ne olduğu neden önemli olduğu konusunda onları bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Veri tayfa olarak 16 ilde çocuklarımızın karşısına çıkacağız" dedi.

Amaç sadece çocukları değil aileleri de bilinçlendirmek. "Veri Tayfa" karakterlerinin yolculuğu 16 ilde 48 gösteri ile devam edecek.