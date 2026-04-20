Dünya
AA 20.04.2026 23:21

Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya Kerkük valiliği atama kararnamesini teslim etti.

Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı
[Fotograf: AA]

Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Ağa, valilik görevine resmen başladı.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.


