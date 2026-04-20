Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı

Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Ağa, valilik görevine resmen başladı.
Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.
Kerkük'te 102 yıl sonra Türkmen vali seçildi.— TRT HABER (@trthaber) April 16, 2026
Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, ilk özel röportajını TRT Haber'e verdi.
Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa: "Bütün fitnelere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden yola çıkarak Türk, Kürt, Arap kardeşlerimizle şehrimize hizmet…