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Dünya
AA 05.06.2026 00:06

ABD'den Orta Doğu'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da "yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi" gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

ABD'den Orta Doğu'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

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