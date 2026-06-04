Sıfır Atık Forumu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026'nın tanıtım toplantısı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile⁠ Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini yarın itibarıyla bir araya getirecek olan Sıfır Atık Forumu'nun tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Gül, burada yaptığı konşmada, Sıfır Atık Festivali'nin önemine değinerek, bir sivil toplum kuruluşunun böylesine büyük ölçekte bir etkinlik yaptığını hatırlamadıklarını söyledi.

Gül, vakfın bir kar topunun çığa dönüşmesi gibi büyüyerek çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bunun tesadüfen olmadığını biliyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu, himayesi, Samet Başkan'ın ve çalışma arkadaşlarının çalışkanlığı neticesinde vakıf ayağı yere basarak bu çalışmaları yaptı. Bunlar önemli, daha da önemli olan sıfır atık fikrinin gerçek olması, toplumda bir karşılığının olması." diye konuştu.

Vakfın, 86 milyonun tamamını işin içinde tutarak israfı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunu küresel çapta yapmak isteyen bir sivil toplum kuruluşu hareketi olduğunu kaydeden Gül, foruma, 183 ülkeden temsilcinin katılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın etkisi olduğunu vurguladı.

Vali Gül, israfın ortadan kalkmasının, gıdanın yetmemesi, organik olmaması, suların ve toprakların kirlenmesi, savaşlar, göç sorunu gibi birçok olumsuzluğu ortadan kaldırabilecek enstrümanlardan bir tanesi olduğunu belirterek, dünyada sıkıntıların, kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sonsuz ve sınırsız olmasından kaynaklandığını ifade etti.

"Sıfır Atık" hareketinin Türkiye'yi, toplumu geçmişe götüren, değerlerle barıştıran, israfı ortadan kaldıran, dünyaya son sözü söyleyen bir ülke konumuna getirdiğini dile getiren Gül, "İstanbul Valiliği olarak böyle bir sivil toplum kuruluşuna ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan olağanüstü memnunuz." dedi.

"İstanbul Sıfır Atık Haftası markasını şehrimize kazandırdık"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ise bugün itibarıyla Sıfır Atık Festivali'nin ilk gününde 200 binden fazla kişiyi misafir ettiklerini kaydederek, festivalin coşkuyla süreceğini söyledi.

Emine Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak için güçlü bir hazırlık içerisine girdiklerini dile getiren Ağırbaş, "İstanbul Valiliğimizle iş birliğinde 'İstanbul Sıfır Atık Haftası' markasını şehrimize kazandırdık. Dünyada New York, Londra gibi şehirlerin iklim haftaları var. Artık İstanbul'un da kendine özgü bir markası var. İstanbul Sıfır Atık Haftası milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da 1500'den fazla etkinliğin hayata geçtiğini belirterek, "Bu etkinliklerden 3'ü büyük etkinlik, biri Sıfır Atık Festivali. Bu bağlamda ilk günü çok güzel geçirdik, yarın da yine aynı şekilde bir katılım bekliyoruz. Burada çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların deneyim alanları var. Öğrenciler okullarda gördükleri bilgileri burada deneyimleyebiliyorlar, çeşitli atölye çalışmalarıyla dokunarak, yaşayarak öğrenebiliyorlar. Akşamları da hemşehrilerimiz rahat ve keyifli vakit geçirebilsinler diye aileleriyle güvenli alanlarda konser dinleyebilsinler diye biz konserler planladık." diye konuştu.

Herkesi Sıfır Atık Festivali'ne davet eden Ağırbaş, "Yarın bizim için tarihi bir gün. 183 ülkeden insanın, 120'den fazla bakanın, dünyanın farklı yerlerinden 200'den fazla belediye başkanının, toplam büyüklüğü 3,4 trilyon dolar olan firmaların katılacağı büyük, tarihi bir zirvenin açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Pazar günü "İstanbul Deklarasyonu" imzalanacak

Ağırbaş, "Sıfır Atık" hareketinin kıtaları aştığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Yarın burada 81 ilimizden öğretmenlerimiz, kadınlar, gençler, kadın kooperatifleri olacak. Dünyanın 183 ülkesinden aktivistler, sivil toplum kuruluşları, siyasi liderler, iş insanları, farklı grupların temsilcileri, dini liderler olacak. İstanbul'a yakışır, coşkulu bir açılışla forumumuzun startını vereceğiz. 3 gün boyunca sürecek olan Sıfır Atık Forumu'nda çıkan kararların dünyanın geleceğine önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Bu bağlamda 8 salonumuzda aynı anda etkinlikler yapılacak. Farklı farklı bakanlar oturumu olacak, iş dünyasının oturumu olacak. Sıfır atık konuları 360 derece ele alınacak ve pazar günü 'İstanbul Deklarasyonu' adını verdiğimiz forumumuzun final sonuç belgesini 183 ülkenin katılımıyla imza altına alacağız."

İstanbul Deklarasyonu'nun tarihi olacağını vurgulayan Ağırbaş, "Bu kadar fazla ülkeden insanın imzacısı olduğu bir deklarasyon, İstanbul tarihinde ilk defa yarın itibarıyla hayata geçecek." dedi.

Ağırbaş, forumdan sonraki süreçte İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, bu toplantıda İstanbul'un sıfır atık vizyonunu milletle paylaşacaklarını, kenti sıfır atığın başkenti yapma noktasında kararlı olduklarını söyledi.

"Vatandaşlarımızla istişare ederek yol haritamızı milletimizin takdirine sunacağız"

Bu forum vesilesiyle iş dünyası ekosistemini mobilize etmek istediklerini ifade eden Ağırbaş, "İstanbul ve civar şehirlerinde sıfır atık temalı ileri dönüşüm, geri dönüşüm ve biyo-bozunur ürünler üreteceğimiz tesisler yapılmasını arzuluyoruz. Bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla bankalar, kamu, özel sektör ve farklı paydaşlarla yapacağımız çalıştaylarla bölgenin yatırım haritasını çıkartacağız ve önümüzdeki süreçle alakalı vatandaşlarımızla istişare ederek, yol haritamızı milletimizin takdirine sunacağız." diye konuştu.

Ağırbaş, forumun ana temalarından birinin gıda israfı olduğunu belirterek, yılda 8 milyondan fazla insanın açlık ve susuzluğa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini, dünyanın başka tarafında ise obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı lobi yapan bir grup olduğunu kaydetti.

"Bu kadar adaletsizlik ve eşitsizliğin artık dünya tarafından taşınamayacağını düşünüyoruz ve Sıfır Atık Forumu'nda sahanın gerçek gündemlerini de tartışacağız." diyen Ağırbaş, "Ne yazık ki uluslararası toplantılarda suni gündemler tartışılıyor ve insanlar artık bunlardan sıkıldı. Sıfır Atık Forumu'nu başarılı kılan en önemli husus gerçek konuların tartışıldığı ve konuşulduğu bir alan oluyor olması. Ayrıca Valiliğimiz iş birliğinde Taksim Meydanı'nda 'Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı' adlı sergimizi açtık. Hemşehrilerimiz orayı bir ay boyunca ziyaret edebilecek." dedi.