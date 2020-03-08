Çorum’un Çaltıcak köyünden eğitim için gittiği Rusya'da başarılarını taçlandırdı. 28 yaşındaki Özlem Arslan, Mersin Akkuyu'da kurulacak Türkiye’nin ilk nükleer santralinde görev yapmaya hazırlanıyor.

Özlem Arslan, Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü'nde eğitim gördü. 2013 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş. Eğitim Programı'na başvurdu. Moskova’daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde tam 6 yıl sürecek eğitim hakkı kazandı.

Azim ve disiplinli çalışmayla bölümünü birincilikle bitirdi. Üstün başarılıların hak ettiği ‘kırmızı diploma’yı alan tek öğrenci oldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Özlem Arslan'a iş teklif etti.

Akkuyu'da çalışacağı için çok mutlu

Arslan, Akkuyu Nükleer'de çalışacağı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çünkü ülkemizdeki ilk nükleer enerji santrali. Çok donanımlı bilgilerle mezun olduğumuz için içim rahat. Ülkemizde de olumsuz düşünceler olduğu için biz bunları yıkmak istiyoruz" dedi.

Özlem Arslan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Radyasyon Güvenliği Biriminde görev yapacak. Onun Anadolu'nun bir köyünde başlayan ve Akkuyu Nükleer Santrali'ne uzanan başarısı kadınlara da örnek oluyor.