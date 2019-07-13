Erzincan'ın İliç ilçesi, her yaz Mardinli mevsimlik işçilere ev sahipliği yapıyor.

Kestikleri meşe odunlarını tek tek istifliyor, koca bir yığın oluşturuyorlar. Dışarıdan hava almaması için de üzerini toprakla kapatıyorlar. Özel bir yöntemle, içten yakarak mangal kömürüne dönüştürüyorlar.

İşçiler kömür yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. İşleriyse bir hayli zor...

Kömürün yapımı ustalık ve sabır gerektiriyor. İşçiler kömürün başında 15 gün boyunca nöbet tutacak.

İşçiler, 5 ton odun kullandıkları bir kuyudan, 2 tona yakın mangal kömürü elde ediyor. Kilosunu 2,5 liradan toptancılara satıyorlar.

Haber: Muzaffer Koşan