Kaju isimli 2,5 yaşındaki kedi, tıptaki adı "dwarfizm" olan cücelik rahatsızlığı yaşıyor.

Bu nedenle de diğer kedilerden daha kısa ve küçük görünüyor. 6 aylıkken hastaneye getirilen 10 santimetre boyunda, 1,5 kilo ağırlığındaki kedinin tedavi ve sağlık kontrolleri 2 senedir hastanede devam ediyor.

Diğer dostlarıyla hastanede keyifli dakikalar geçiren Kaju'nun sevimli tepkileri, hayvanseverlerin ilgisini çekiyor.

26 yıllık meslek hayatında ilk defa karşılaştı

Ankara'daki bir kedi hastanesinde çalışan Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, sokakta bulunan ve daha sonra hastaneye gelen Kaju'nun hikayesini anlattı.

Kediyi ilk gördükleri anda yavru zannettiklerini belirten Özçetin, zaman içinde kedinin büyümediğini fark ederek araştırma yaptıklarını ve cüce olduğuna karar verdiklerini söyledi.

"Cüceliğin kedilerde olduğunu biliyorduk ama hiç görmemiştik. Ben 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa karşılaştım."

O günden beri kediyle özel olarak ilgilendiklerini vurgulayan Özçetin, "Birtakım normal hareketleri diğer kedilere oranla daha zor yapıyor. Buradaki özel bakım şartlarıyla şimdi 2 sene geçti. Gayet de iyi durumda. Tabii mutlu mu, değil mi onu bilmiyoruz. Konuşamıyor ama gırlamasından bunu anlıyoruz. İştahı yerinde. Dönem dönem sağlık kontrolleri yapılıyor ve Türkiye'nin şu ana kadar gördüğüm ilk cüce kedisi" dedi.

"20 binde bir olan bir durum"

Özçetin, üreticilerin bazen cüce kedileri çiftleştirerek bu tür kediler elde ettiğine ancak Kaju'nun öyle olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Diğer durum bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Yani orada, engelli hayvanlar sadece görüntüsü hoş ve komik diye üretiliyor. Onunla bunu ayırmak lazım. Bizimki öyle değil. Kaju'nun durumu genlerindeki değişimden kaynaklanıyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 20 binde bir olan bir durum."

Hastanedeki sokak kedilerini evlat edindirdiklerini belirten Özçetin, "Bu kedinin sağlık problemi nedeniyle özel bir bakıma ihtiyacı var. Cüce olduğu için özel bir bakım gerekiyor. Ancak bu bakımı karşılayacağına söz veren kişilere kediyi evlat edindirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA