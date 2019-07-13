"Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'' kapsamında İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan profesyonel bisikletçiler, Afyonkarahisar-Konya etabını dün tamamladı.

Bisikletçilerin pedal çevireceği Konya-Aksaray etabı için Mevlana Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, meydandan alınan toprağı 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in mezarına konulması için bisikletçilere teslim etti.

"Bu manevi turda hedefimiz 15 Temmuz'u unutturmamak"

15 Temmuz'da vatandaşların milli iradeye sahip çıktığını anlatan Ersöz, "Önemli bir etkinlik diye düşünüyorum. Hem şehidimize sahip çıkmak hem de 15 Temmuz'u unutmamak adına önemli. İnşallah kazası belasız bir şekilde Niğde'ye ulaşırlar" dedi.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur ise, bisiklet turunun 5. gününde Aksaray'a doğru hareket edeceklerini söyledi.

Bisikletçilerin 200 kilometre yol alacağını belirten Okur, şunları anlattı:

"Bu manevi turda hedefimiz 15 Temmuz'u unutturmamak ve spor camiasının yaptığı farkındalığı ortaya koymaktır. İnşallah ülkemizin başına bir daha 15 Temmuz gibi üzücü bir olay gelmez."

Kaynak: AA