Günümüzde su kaynaklarına ulaşabilmek için modern yöntemler uygulansa da bazı yerleşim yerlerinde değişik yöntemlere başvuruluyor.

Farklı yöntemleri deneyenlerden biri de Batman'ın Yassıca köyünde çiftçilik yapan Mehmet Ali Açık. O, ilerleyen yaşına rağmen çeyrek asırdır suyun izini sürüyor.

Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'ta da su kaynağının izini elindeki bakır telin yanı sıra dut, nar ve badem ağaçlarının dalları ile sürdürüyor. Açık, çubukların kendisini suyun olduğu yere yönlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Açık, bugüne kadar gösterdiği farklı yerleşim alanlarında gösterdiği noktalarda su kaynağına ulaşıldığını anlattı.

"Bakır çubuklar beni yönlendiriyor"

Mehmet Ali Açık, 25 yıl önce 3 arkadaşı ile su aramak için yola çıktıklarını belirterek, bir hafta boyunca su aradıklarını vurguladı.

"Allah'a çok dua ettim başarılı olmak için. Başarılı olursam ücretsiz su arayacağıma dair söz verdim Allah'a. Bakır çubuklarla su aradık. Bakır çubuk beni yönlendiriyor. Çubuklar su olan yerde uyarı veriyor bana. Daha sonra gösterdiğim yerden su çıkıyor."

Açık, çocukluğundan bu yana su kaynaklarına ilgi duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Batman Organize Sanayi Bölgesinde 20 yer gösterdim ve su çıktı. Civar köylerde yüzlerce kuyu açılmasını sağladım. Tahta çubuklarla 63 adımda, bakır tellerle de 1 kilometre kadar alanda su bulabiliyorum. Tahta çubuklar çevremde 63 adıma kadar su varsa beni yönlendiriyor. Bakır çubuklar ise yaklaşık bir kilometreye kadar alanda su bulmama yardımcı oluyor. Jeoloji mühendisleri bana, 'Gercüş formasyonunda su yok, bulamazsın' diyordu. Vazgeçmedim ve hedefime ulaştım. Gercüş formasyonunda su çıkarılmasını sağladım."

Çevre illerden de talep geliyor

Yassıca köyü muhtarı Hasan Biçen de, Açık'ın bölgede "Sucu dayı" olarak tanındığını belirtti.

Biçen, 25 yıl öncesine kadar köylerinde su sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, geçmişte defalarca su çıkarmak için sondaj çalışması yapıldığını ancak başarısız olunduğunu vurguladı.

Açık'ın bunun üzerine köyün çevresini gezmeye başladığını anlatan Biçen, "Dut, nar, badem ağacı dalları ve bakır çubuklarla su aramaya başladı. Mehmet Ali dayımız kaç metrede ne kadar su olduğunu söyleyince yeniden köye sondaj için ekip çağırdık. Gösterdiği yerlerde yapılan sondajların hepsi olumlu neticelendi ve su çıktı" dedi.

Çevre köylerin yanı sıra Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan da Açık'a talep geldiğini söyleyen Biçen, şunları anlattı:

"Çevre köylerde de duyulduktan sonra gelip onu davet ettiler. Çok sayıda yer gösterdi ve hepsinden de su çıkarıldı. Gerçekten suyun nereden geldiğini, nereden çıkacağını biliyor. Hiç kimseden hiçbir ücret almadan, hayrına bu işi yapıyor. 'Allah'a verdiğim bir söz var' diyor ve kimseden para almıyor. Gösterdiği yerlerde yapılan sondaj sayesinde köyde şuan 15 kuyu var ve çok güzel su akıyor. Onun sayesinde köyümüz susuzluktan kurtuldu."

Kaynak: AA