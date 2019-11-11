Dört mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Van'ın Erciş ilçesindeki doğal alanlar, sonbaharda bitki örtüsünün farklı renklere bürünmesiyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa ile iç içe zaman geçirip güzel manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf ve doğa tutkunları da Vangölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi ve Balık Bendi Mesire Alanı'nı bu mevsimde mesken tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzellikleri ve renk değiştiren bitki örtüsü ile sararan ağaç yapraklarının akarsulara yansımasını fotoğrafladı.

Bisiklet tutkunları da doğada bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA