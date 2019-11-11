Edirne'de sis etkili oldu11 Kasım 2019 Pazartesi 10:49 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:07
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü Edirne'de, sabaha karşı yoğun sis etkili oldu.
Edirne'de sabaha karşı etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.
Meriç ve Tunca nehirlerinin geçtiği bölgelerde ve çukur alanlarda görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.
Selimiye Camii'nde sis manzarası
Sisle örtülen anıtsal yapılar görüntüleriyle dikkat çekti. Tarihi köprülerin yanı sıra sis, Selimiye Camii'nde de güzel görüntü oluşturdu.
Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Kubbesine kadar örtülü sisi minareleri ile delen cami, izleyenleri hayran bıraktı.
Kapalı havanın hüküm sürdüğü kentte sis ara ara etkili olmaya devam ediyor.
Kaynak: AA