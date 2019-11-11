Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük bahçesi olan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçedeki bitkiler, sonbaharın farklı renklerine büründü.

[Fotoğraf: AA]

Çiftler için düğün fotoğrafı çektirme mekanı

Sonbaharın gelişiyle yemyeşil tabiatın sarı ve turuncuya dönüştüğü Japon Bahçesi'nde, bazı ağaçlar yeşil yapraklarını korurken bazıları ise sarı, turuncu ve mor yapraklarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar da bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Japonlar başta olmak üzere bu yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde dünya evine girecek çiftler için de düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

"En İyi Yeşil Tasarım" ödülü aldı

Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliği taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Doğanın görüntüsü muazzam derecede güzel"

Japon Bahçesi'ni ziyarete gelenler, aynı yerleşke içindeki Kaman Arkeoloji Müzesini de gezerek, Kırşehir'in yaklaşık 5 bin yıllık tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor.

Bahçesiyi görmek için Ankara'dan gelen Taha Lengerli, internetten gördüğü bahçenin sonbahardaki renk farklı renkleriyle izlemek istediğini söyledi.

Güzel bir manzara ile karşılaşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Lengerli, "Sonbaharla burada ağaçların, doğanın görüntüsü muazzam derecede güzel. Kaman genelde kurak bir yer ama burada kendinizi huzurlu hissedebiliyorsunuz. Bu güzel yeri yapanlara teşekkür ediyorum" dedi.

[Fototğraf: AA]

Kaynak: AA