Emekli maaşının büyük bölümünü sokak köpekleri için harcıyor

Bilecik şehir merkezindeki evinde komşularının şikayetleri üzerine çok sevdiği köpekleri için merkeze bağlı Saraycık köyünde iki katlı ev kiralayan 50 yaşındaki Sülbiye Mumcu, özel işleri dışında zamanının neredeyse tamamını köpekleriyle geçiriyor.

Farklı isimler verdiği hayvanları tek tek tanıyor

Köpekler için günlük 40 ekmek, kemik ve tavuk eti alan, her akşam düzenli olarak yemek pişiren, kendisinden önce köpeklerini doyuran Mumcu, farklı isimler verdiği hayvanlarını tek tek tanıyor.

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Mumcu, hayvanlara eziyet edenlerin her zaman şiddetle karşısında olduğunu söyledi.

"Sevgiyle davrandığınız zaman size aynı şekilde yaklaşıyorlar"

Fabrikalarda çalıştığını, çobanlık ve sekreterlik yaptığını, birkaç yıl önce de emekli olduğunu anlatan Mumcu, "İlk hayvanım kuyruğuna teneke bağlanmış bir sokak köpeğiydi. Çok üzülmüştüm. Başka birini zehirlemişlerdi, onu sarımsaklı yoğurtla iyileştirdim. Başladım onları tek tek toplamaya, kıyamıyorum onlara. Biz insanlar onlara iyi davranmamız gerekirken kötülük yapıyoruz.

Sevgiyle davrandığınız zaman size aynı şekilde yaklaşıyorlar. Yıllardır sokak köpeklerine bakıyorum. Bu çocuklarıma bakabilmek için köye geldim ve kiralık ev tuttum. Hepsi sokak köpeği. Hiçbiri cins değil. Lider, kartal, kaplan, vakar, doğan, zümrüt, yakut, gümüş gibi isimleri var. Onlara ev olsun diye bir konteyner aldım. Konteyneri 6 bin liraya aldım, 450 lira yol parası verdim. 500 lira da indirme parası verdim. Evini etrafını tellerle çevirdim. Bunlar için toplamda 10 bin lira para harcadım" dedi.

Kaynak: AA