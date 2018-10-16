Kanserden kaybettiği kızının hayallerini resmederek çocuklara destek oluyor

Mersin'de yaşayan 48 yaşındaki Sıdıka Hayırlıoığlu, karın ağrısı şikayetiyle 5 yıl önce Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüğü kızının yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi.

Hayırlıoğlu, hastanenin onkoloji servisinde tedavi altına alınan kızını bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 4 yıl süren zorlu tedavi süreçlerine rağmen kızını geçen yıl henüz 17 yaşındayken kaybeden anne Hayırlıoğlu, yaşadığı büyük acıyı unutmak için resim kursuna yazıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Sıdıka Hayırlıoğlu, kızının yarım kalan hayallerini resmetmeye başladı.

Tabloların satışından elde edilen gelir onkoloji hastalarına

Hayırlıoğlu daha sonra Aylin'in hayallerini çizerek resmettiği eserlerle, bir sergide yer aldı.

Sergiye 3 yağlı boya çalışmasıyla katılan Hayırlıoğlu, tabloların satışından elde ettiği gelirin tamamını onkoloji hastası çocuklar yararına kullanmak üzere yetkililere teslim etti.

Sıdıka Hayırlıoğlu, kızına hem anne hem de arkadaş olduğunu söyledi.

Kızının rahatsızlığı nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine devam edemediğini anlatan Sıdıka Hayırlıoğlu, evde oldukları süre içerisinde Aylin'le çeşitli aktiviteler yaptıklarını belirtti.

Gitar ve gün batımı Aylin'in hayaliydi

Hayırlıoğlu, kızının bazı hayalleri olduğunu anlatarak, "Aylin denizi çok seviyordu. Çok güzel de gitar çalıyordu. Rahatsızlığı nedeniyle her yere gidemiyordu. Hep deniz kenarında oturarak gitar çalmak isterdi. Yağlı boya tekniği kullanarak çizdiğim gitar ve gün batımı kızımın hayaliydi" dedi.

Kızının vefatından sonra eşinin ve kuzeninin ısrarları üzerine resim kursuna yazıldığını ve 11 ay eğitim aldığını belirten Hayırlıoğlu, şunları söyledi:

"Hocamızla önce kara kalem çalışması yaptık. İlk başta yapamadım, elim titredi, çizemedim. Kimseye belli etmedim. Dışarı çıkıp bir kahve içip içeriye döndüğümde kursu bırakacağımı söyleyecektim ama yapamadım. Sonrasında ise kendimi gerçek anlamda çok zorladım. Yanımda ilkokul çocukları vardı ve onlar benden daha iyi yapıyordu. Ama sonra yaptım. Yaptıkça Aylin beni görüyor gibi hissettim. Her gün eve gittiğimde odasına girdim, 'Aylin bak yapıyorum' diye kendimi avuttum. Bu şekilde başladım, bırakmadım ve devam ettim."

"Onkoloji dendiği zaman benim içim sızlar"

Hayırlıoğlu, yaptığı eserlerde hep kızının yarım kalan hayallerini yansıtmaya çalıştığını vurgulayarak, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Eserleriyle onkoloji hastası çocuklara destek olmak istediğini anlatan Hayırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Onkoloji dendiği zaman benim içim sızlar. Çünkü benim kızım da onlardan biriydi. Resimlerin satışından elde ettiğim geliri ben değil Aylin bağışlıyor çünkü bunlar Aylin'in kendi kurduğu hayaller. Bundan sonrasında amacım çok değerleri ressamların katıldığı sergilerde yer almak. İlk yapacağım kişisel sergimden elde edeceğim gelir de tamamen onkoloji hastası çocuklar yararına kullanılacak. Bundan sonra hayatım o çocuklar zaten."

Kaynak: AA