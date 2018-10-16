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Tanzanya'da hayvanları gözlemlemek için teknoloji kullanılıyor

Dünyanın en fazla tehlike altında olan türlerinden biri için tasarlanan teknoloji sayesinde kaçak avcılar engelleniyor.

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Tasarlanan yeni teknoloji sayesinde Tanzanya Serengeti Ulusal Parkı'nın yanındaki Grumeti Game Reserve'de filler rahatça geziyor, bekçiler de huzurlu bir şekilde uyuyor. 

Afrika'daki fildişi avcılığındaki artış yüzünden, 2006 ile 2015 yılları arasında fil popülasyonu yaklaşık yüzde 20 azaldı. 

Geliştirilen platform ile hayvanların hareketleri uzaktan gözlemlenebiliyor. Ayrıca bu yeni tasarım, herhangi bir tehlike ile karşılaşıldığında uyarı veriyor.

Hayvanları gözetlemeden sorumlu Gotera Gamba, teknolojinin fillerin hayatını kurtardığını söyledi. Aynı zamanda işlerinin önceden çok daha zor olduğunu anlatan Gamba, "Eğer bir tehdit olsaydı çıkıp cevap vermemiz çok uzun zaman alıyordu. Bu cihaz sayesinde işler daha profesyonel ve daha kolay bir hale geldi" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: teknoloji platformu, Tanzanya, Serengeti Ulusal Parkı, Grumeti Game Reserve, fildişi avcılığı
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