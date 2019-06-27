Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının Koca Piri Reis Gemisi ile Güneybatı Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaptığı araştırmada, antik dönemde kullanılan deniz rotası belirlendi.

Türkiye Batık Envanteri Projesi Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş, büyük bölümü antik çağdan buhar çağına kadar olan 200'den fazla batık belirlediklerini söyledi.

"400 çapa ile 60'a yakın demirleme yeri tespit ettik. Deniz seviyesi değişimlerini de çalıştık. Yaklaşık 40 liman yapısı ya da su altında kalmış antik yerleşim yeri gördük."

Kaynak: AA