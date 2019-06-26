Madde bağımlılığı günümüz toplumlarının en önemli sorunlarının başında geliyor.

Yeşilay, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyor.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde, Yeşilay'ın farkındalık yaratmak için yaptığı etkinliklerden biri de Kadıköy İskele Meydanı'nda oluşturulan duvar.

Yeşilay'a gençlerin sevdiği bazı isimler de destek verdi. Duvara ilk notları onlar yazdı. Aralarında Aydilge, Burak Arslan, Bahadır Tatlıöz de bulunuyor.

"Geleceği düşün, temiz kal, sporla hayata bağlan..."

Kalemi alan kendi önerisini yazdı. Duvar önünden geçenler de uyuşturucu ile mücadeleye mesajlarıyla destek oldu.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Muhammed Ali Aksakallı