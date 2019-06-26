Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, Kemal Bayazıt'ın yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var" diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Kemal Bayazıt, İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde cuma günü sabah saat 10.00'da uğurlanacak. Daha sonra, kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Küçükaksu, Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.

Kaynak: AA